بالفيديو.. التظاهرات تعم مختلف المدن العربية في الأراضي المحتلة ومواجهات مع شرطة الاحتلال

خرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المدن العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأفاد إعلام العدو أن تظاهرات عربية خرجت في اللد ويافا وشقيب السلام بالنقب والرملة وكفرمندا بالجليل ووادي عارة تضامنا مع القدس.

فلسطينيون يضربون مستوطنا إسرائيليا خلال تظاهرة في مدينة كفركنا



فلسطينيون يسقطون علم الاحتلال ويرفعون العلم الفلسطيني خلال مظاهرة في اللد



شبان يهاجمون مركزاً لشرطة الاحتلال في بلدة كفرمندا بالجليل



شبان يهاجمون حافلة للمستوطنين في الرملة



الاحتجاجات في مدينة اللد المحتلة

من الاحتجاجات في مدينة الناصرة



المصدر: مواقع المنار + مواقع تواصل