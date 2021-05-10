الحاج حسن من دمشق: التمسك بالمقاومة هو الخيار الذي يعطي المكاسب

ضمن إطار فعاليات يوم القدس القدس العالمي، وما توليه دمشق من اهتمام عالي المسؤولية، ودعم للقضية الفلسطينية، بالتزامن مع زيارة وفد حزب الله إلى سورية للمشاركة في هذه الفعاليات، ما زالت الأنشطة الشبابية والطلابية مستمرة لإحياء هذا اليوم.

ففي غضون مشاركة وفد حزب الله، نظمت جامعة الشام الخاصة محاضرة سياسية عن القدس والقضية الفلسطينية، ألقاها النائب الدكتور حسين الحاج حسن، على منبر الجامعة، أمام طلاب من كليات العلوم السياسية والشؤون الدولية والدبلوماسية، تحدث فيها أهمية معرفة المراحل والمحطات التي مرت بها القضية الفلسطينية، وأهمية يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني لنصرة فلسطين منادياً من خلاله لتحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الحاج حسن اعتبر في محاور المحاضرة أن اسرائيل تريد أن تغير مواقف العرب جميعاً وخاصة سورية وحزب الله، لكن مهما تغير من مواقف عربية كما حدث لدى بعض الدول العربية من تطبيع واتفاقيات سلام، إلا أن سورية لن تغير مواقفها من القضية الفلسطينية، وأبرز النقاط التي تؤكد ذلك أن المقاومة لم تتنازل، فالمفاوضات تعني تقديم التنازلات، فلذلك سورية وحزب الله ثابتان على الموقف والتمسك بالمقاومة هو الخيار الذي يعطي المكاسب مهما كانت التضحيات كبيرة، وهذا ما حدث إذ أن سورية بعد كل هذا الحصار بدأت تستقبل وفوداً كسبت وقوفهم إلى جانبها بكسرهم لهذا الحصار المفروض عليها.

سورية وحزب الله وإيران ستبقى متمسكة بنهج المقاومة مهما حدث ومهما كانت المواجهات، هذا ما اكده رئيس وفد حزب الله اليوم خلال مشاركته بفعاليات يوم القدس العالمي، وهذا التأكيد تكرسه المقاومة عمليا منذ بدء هذا النهج واستمراره حتى استرجاع وتحرير كافة الحقوق العربية الفلسطينية.