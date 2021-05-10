بالفيديو.. من مكان سقوط أحد الصواريخ في القدس المحتلة

مشاهد من مكان سقوط أحد صواريخ المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب القدس المحتلة ومناطق غلاف غزة.

وسمع دوي انفجارات في القدس المحتلة عصر اليوم الإثنين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة من كتائب القسام التي “أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة”.

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربة صاروخية للاحتلال في القدس “ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”، كما أعلنت سرايا القدس عن اطلاقها 30 صاروخا باتجاه مستوطنة سديروت.

المصدر: مواقع التواصل