مقتل سبعة من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم مسلح على نقطة أمنية جنوبي البلاد

قتل 7 أفراد من الشرطة الأفغانية، في هجوم لمسلحين أمس، على نقطة تفتيش للشرطة في ولاية أوروزغان، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني في الولاية، لوكالة سبوتنيك الأحد، إن سبعة من رجال الشرطة “قتلوا، وتم أسر 7 آخرين وتسليمهم إلى حركة طالبان بعدما هاجم مسلحون متسللون نقطة تفتيش أمنية في الولاية”. وأضاف المصدر أن “طالبان تمكنت من الاستيلاء على مدرعتين وعربة رينغر”.

هذا وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان”؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

المصدر: سبوتنيك