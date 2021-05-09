العدو يبدأ أكبر منــــاورة في تاريخه: محاكاة لحرب مع لبنان وغزة

يُجري جيش الاحتلال الاسرائيلي الأحد مناورات عسكرية هي الأكبر في تاريخه، إذ ستحاكي وقوع حرب على عدة جبهات، وستتدرب القوات لمدة شهر على سيناريوهات قتالية على جميع الجبهات – الشمالية والجنوبية والضفة.

المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية أور هيلير، قال مساء أمس السبت، أن “الجيش الإسرائيلي سيجري التدريب الأضخم بتاريخه، وهو تدريب شهر الحرب، والذي يطلق عليه مركبات النار”. وأضاف هيلير، أن التدريب الذي سيستمر عدة أسابيع، سوف يحاكي وقوع حربا شاملة على كافة الجبهات معا، واطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة، على الجبهة الداخلية.

ولفت المراسل الى أن رئيس الأركان كوخافي، قرر عدم إلغاء التدريب أو تأجيله، في ظل التوتر الحاصل بالبلاد، خصوصا على الحلبة الفلسطينية، وفي مدينة القدس.

هذا وصادق وزير الحرب الاسرائيلي غانتس، أمس على خطة الجيش الإسرائيلي رفع حالة الجهوزية، وتعزيز قواته بالضفة، ونشر عدداً من بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق بالبلاد، وذلك تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية.

المصدر: فلسطين اليوم