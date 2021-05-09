بدء أعمال صيانة الاوتوستراد من نهر ابراهيم وصولاً الى نهر الكلب

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار في بيان، أن “ورش مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات، بدأت منذ صباح اليوم أعمال صيانة الاوتوستراد الساحلي ابتداء من نهر ابراهيم وصولا الى نهر الكلب، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل”.

ولفت المكتب الى أن هذه “الاعمال تأتي بطلب من الوزير نجار وبتجاوب وتقدمة من النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن، حفاظا على السلامة العامة وللحد من مخاطر السير”.

وأثنى على تجاوب الخازن، لافتا الى أننا في “أمس الحاجة الى أقصى درجات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الفردية للحفاظ على سلامة المرور، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية