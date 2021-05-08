لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع دعا الى اوسع تحرك للدفع باتجاه تدويل قضية الشيخ جراح في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2021 - 14:32

لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع دعا الى اوسع تحرك للدفع باتجاه تدويل قضية الشيخ جراح في القدس

منذ 2 ساعة 8 May، 2021
اخبار
لبنان

دعا لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع الى اوسع تحرك شعبي ورسمي عربي واممي للدفع باتجاه تدويل قضية الشيخ جراح في القدس المحتلة ومقاضاة دولة الكيان الغاصب امام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها جريمة حرب تندرج في متن ميثاق روما،حيث ترتكب أفظع جريمة تطهير عرقي وترحيل قسري واعتداء ارهابي منظم وانتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية دون اغفال المس المتكرر بالمقدسات الاسلامية والمسيحية.
ورأى البيان ان”الهبة المقدسية الممهورة بالدم والتضحيات والصمود الرائع توكيد لايقبل الجدل ان اقتلاع الغاصب المحتل من ارض فلسطين التاريخية لن يتحقق الا بالقبضة الغاضبة والطلقة الصائبة والدم المهراق ودون ذلك عبث تفاوضي واستسهال للهوان والاستسلام”.
ودعا البيان  الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية وتنظيماته التحلق حول مشروع تحرري مقاوم  يتوسل مختلف ادوات وآليات الصراع و المواجهة لانه  السبيل الانجع و الاوحد للتحرير واستعادة الحقوق وطرد المحتل.

المصدر: موقع المنار

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