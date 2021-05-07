بالفيديو | هتافات المحتشدين في الاقصى تأييدا للمقاومة الفلسطينية وقادتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2021 - 05:50

بالفيديو | هتافات المحتشدين في الاقصى تأييدا للمقاومة الفلسطينية وقادتها

منذ 46 mins 7 May، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

هتافات المحتشدين في الاقصى تأييدا للمقاومة الفلسطينية وقادتها

المصدر: مواقع تواصل

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