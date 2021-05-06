الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2021 - 18:48

الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بكورونا

منذ 25 mins 6 May، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أنه تم تسجيل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 7، طولكرم 22، طوباس 10، نابلس 50، جنين 27، الخليل 44، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 32، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، قطاع غزة 439”.

وتابعت الوزارة “تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: الخليل 1، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، نابلس 3، قطاع غزة 3”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 25، طولكرم 56، طوباس 16، نابلس 179، جنين 69، الخليل 68، بيت لحم 25، رام الله والبيرة 29، سلفيت 4، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 1453”.

المصدر: فلسطين اليوم

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