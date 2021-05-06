وزير الخارجية الأميركي يناشد موسكو التوقف عن “العدوان” ضد أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، دعم بلاده لأوكرانيا، طالباً من روسيا “التوقف عن العدوانية” ضد كييف. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني “لقد تحدثنا عن التهديدات التي نرصدها من قبل روسيا ضد أوكرانيا. نحن نتابع هذه الأحداث عن كثب، ونرى ما تفعله روسيا، بدءا من احتلال القرم والحرب في دونباس، نرى أن هناك تركيزًا للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وهو الأكبر منذ عام 2014. السيد الرئيس، نحن ندعمك، ويدعمك شركاؤنا وحلفاؤنا أيضًا. نناشد روسيا الكف عن العدوان على أوكرانيا”.

وأضاف بلينكن “سنواجه الممارسات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع ضد أوكرانيا”. وكانت الدول الغربية قد أعلنت مؤخرًا عن قلقها إزاء التصعيد المزعوم “للأعمال العدوانية” من قبل روسيا في أوكرانيا.

وأعلنت واشنطن عن تصعيد “العدوان الروسي” وتحرك القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود الشرقية لأوكرانيا. في حين رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على هذه المزاعم قائلاً، إن “روسيا تنقل قواتها داخل حدودها كما يحلو لها”، ووفقا له، فإن ذلك لا يمثل تهديداً لأحد.

المصدر: سبوتنيك