مقاتلة روسية ترافق طائرة تجسس أمريكية فوق بحر تشوكشي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2021 - 11:38

مقاتلة روسية ترافق طائرة تجسس أمريكية فوق بحر تشوكشي

منذ 57 mins 6 May، 2021
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أخبار دولية - روسيا

قال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، إن مقاتلة من طراز “ميغ-31″، انطلقت من قاعدتها لمرافقة طائرة استطلاع أمريكية من طراز “RC-135″، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر تشوكشي.

وأضاف المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة الأجنبية اضطرت للابتعاد عن حدود الدولة الروسية عند اقتراب المقاتلة منها.

وأكد المركز، أن المقاتلة عادت إلى قاعدتها بعد ذلك، ولم تسمح بانتهاك حرمة الأجواء الروسية.

يتزايد باستمرار نشاط الطائرات الحربية الأجنبية، في المجال الجوي بالقرب من حدود روسيا.

المصدر: روسيا اليوم

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