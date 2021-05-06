علماء روس: اللقاح ضد شلل الأطفال يحمي من كوفيد-19

أثبت خبراء من مركز تشوماكوف الفيدرالي الروسي للبحوث لأبحاث وتطوير المستحضرات المناعية الحيوية أن اللقاح ضد شلل الأطفال الروسي الحي يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

في الستينيات من القرن الماضي، اقترح عالم الفيروسات السوفيتي ميخائيل تشوماكوف أن لقاحًا حيًا لشلل الأطفال يمكن أن يخفف من مرض الإنفلونزا. اختبر المركز هذه الفرضية تجريبياً على فيروس كورونا.

كما أشار المدير العام لمركز تشوماكوف، أيدار إيشموخاميتوف، على الهواء على “روسيا 1” ، فإن المتخصصين تركوا التطعيم ضد شلل الأطفال “كخيار إسعافات أولية”.

المصدر: سبوتنيك