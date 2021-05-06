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May 6 2021 - 07:28

القضاء الإيطالي يحكم بالسجن المؤبد على شابين أمريكيين قتلا ضابط شرطة

منذ 5 mins 6 May، 2021
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أخبار دولية - ايطاليا

أصدرت محكمة في العاصمة الإيطالية روما، يوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على شابين أمريكيين بتهمة قتل ضابط شرطة إيطالي في يوليو 2019.

وأدين فينيغان لي إلدر وغابرييل ناتالي هورث، البالغان من العمر 19 و18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، بطعن ماريو سيرسيلو ريغا (35 عاما) خلال عملية تدخل مع أحد زملائه في أغسطس 2019.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الطالبين الأمريكيين إلدر وهورث، اللذان كانا في العاصمة الإيطالية لقضاء عطلة، أرادا شراء مخدر الكوكايين من منطقة تراستيفير، وبعد أن أخذهما وسيط إلى تاجر مخدرات، باع لهما الأخير دواء الأسبرين بدلا من الكوكايين.

وردا على ذلك، سرق الشابان حقيبة الوسيط التي كانت تحتوي على هاتفه المحمول، وهربا قبل أن يطالبا بفدية نقدية وكوكايين لقاء إعادة الحقيبة.

المصدر: وكالات

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