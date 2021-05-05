3علامات استخدمها العرب لتحديد الوقت

كشف الخبير المتخصّص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، عن علامات استخدمها العرب في السابق لتحديد المواقيت.

وبحسب موقع “عاجل، قال المتخصّص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس والقمر والنجوم هي من العلامات التي استخدمها العرب في تحديد المواقيت.

وأضاف الزعاق أن الشمس كانت تستخدم لتحديد بداية اليوم والقمر لبداية الشهر والنجم لبداية الموسم.

وشرح الزعاق أن القمر يدور حول الأرض عكس عقارب الساعة بدورة تستغرق 27 يوما ونصف اليوم، وإذا أتم هذه الدورة فذلك يعني أن الأرض قد تحركت عن مكانها، لأن الأرض تدور أيضًا حول الشمس فيستغرق القمر للحاق بها يومين فيكون المجموع 29 يومًا ونصف.

وأكد أن القمر يدور حول الكرة الأرضية بمدار بيضاوي فأحيانًا يكون قريبًا من الأرض فيكون طول الشهر 29 يوما وأحيانا يكون بعيدًا عن الأرض ويكون الطول الشهر 30 يومًا، مشيرا إلى أن القمر يدور حول نفسه بنفس المدة التي يدور بها حول الأرض لذلك لا نرى من القمر إلا وجها واحدا.

المصدر: سبوتنيك