الرئيس دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية لاستكمال درس البطاقة التمويلية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2021 - 20:08

الرئيس دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية لاستكمال درس البطاقة التمويلية

منذ 55 mins 4 May، 2021
الرئيس حسان دياب
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عصر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، حضره الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وواصلت اللجنة درس البطاقة التمويلية والفئات التي ستشملها، والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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