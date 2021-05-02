اليمن .. مقتل وإصابة العشرات من مسلحي العدوان في صد هجوم لهم في الضالع

قتل العشرات من مسلحي العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، خلال كسر زحف واسع لهم في محافظة الضالع وسط اليمن.

وأوضح مصدر عسكري يمني “أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا واسعا لمرتزقة العدوان استمر 8 ساعات على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي في الضالع”، وأكد المصدر مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم، موضحا أن جثث المرتزقة لا زالت في أرض المعركة إضافة لحصار العشرات من المرتزقة بعد التصدي لزحفهم الفاشل.

وعمد مسلحو العدوان السعودي الأمريكي بدعم من مموليهم إلى التصعيد في مختلف جبهات القتال، لتحقيق أي تقدم ولو بسيط بهدف رفع معنويات مقاتليهم المنهارة.

المصدر: المسيرة نت