مودي: أجريت مكالمة رائعة مع بوتين

نوه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنتائج المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء.

وقال مودي “أجريت اليوم مكالمة رائعة مع صديقي فلاديمير بوتين، لقد ناقشنا تطور الأوضاع الخاصة بكوفيد-19″، وتابع “شكرت الرئيس بوتين على الدعم والمساعدة التي تقدمها روسيا للهند في مكافحة الجائحة”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الهندية إن “الزعيمين أشادا بمواصلة التعاون بين بلديهما في مجال مواجهة جائحة كورونا”، وأضافت أن “الرئيس الروسي رحب بموافقة الهند على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا، مع إشارة الجانبين إلى أن اللقاح الروسي سيتم إنتاجه في الأراضي الهندية لاستخدامه في البلدين ودول أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم