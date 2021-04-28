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April 28 2021 - 21:22

بحر: قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية يعد لعبا بالنار وعبثا بالمصير الوطني

منذ 24 mins 28 April، 2021
أحمد بحر
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الأربعاء ان “قرار تأجيل الانتخابات التشريعية يعد لعبا بالنار وعبثا بالمصير الوطني”.

وقال بحر إن “تأجيل الانتخابات يشكل قفزة إلى المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب”، وحذر من “المخاطر والتداعيات الخطيرة المترتبة على أي قرار بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من شهر مايو/أيار المقبل”.

ولفت بحر الى أن “المجلس التشريعي من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات في موعدها وفرض الإرادة الوطنية على الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس”، ودعا “الكل الوطني الفلسطيني للتكاثف الجاد والتصدي الحازم لأي محاولة لحرف البوصلة وتأجيل الانتخابات وحماية حق شعبنا في تكريس إرادته الحرة في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر صندوق الاقتراع”.

المصدر: فلسطين اليوم

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