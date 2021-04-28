اليمن:استشهاد طفلين وإصابة 4 مواطنين بينهم امرأة وطفل نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية #القيس بمديرية #المراوعة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 16:46

اليمن:استشهاد طفلين وإصابة 4 مواطنين بينهم امرأة وطفل نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية #القيس بمديرية #المراوعة (المسيرة)

منذ 6 mins 28 April، 2021
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