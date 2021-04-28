عشرات المستوطنين يقتحمون موقعا أثريا في نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس، تحت حماية قوات العدو الصهيوني.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن:”المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قوات العدو، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين”.

وأشار عازم إلى أن”قوات العدو انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، موضحا أن الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع”.

يشار إلى أن”المستوطنين ينظمون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش العدو”.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يؤدون طقوسا دينية، بدعوى أنها أراض “إسرائيلية”.

ويهدد الاحتلال بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها 17 مترا والمنصوبة في “ساحة البيادر” بالبلدة

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام