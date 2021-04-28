تقي الدين: حل الأزمة يكون عبر الاسراع في تأليف الحكومة

رأى رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين في بيان، أن “الحل للأزمة التي يعانيها لبنان على مختلف الصعد يكون عبر الاسراع في تأليف حكومة”.

واعتبر أن “المصلحة الوطنية تقتضي وضع الخلافات جانبا بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل لأن الانهيار لم يعد بعيدا”.

وعن أزمة منع تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، أشار إلى أن “السعودية دولة شقيقة ولها كامل الحق في معرفة من يقف وراء الشحنة التي وصلت أراضيها”، معتبرا أن “هذه الأمور يمكن أن تعالج على مستوى الأجهزة الأمنية ولا يجوز اقفال الباب في وجه اللبنانيين في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي نعانيها”.

ورأى “وجود خلل على مستوى المؤسسات والقيمين عليها لحل الأزمات”، معتبرا أن “البلد متروك ومؤسساته أصبحت مهترئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام