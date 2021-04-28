رويترز: الهند تسجل نحو 360 ألف إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية وأعداد الوفيات تتجاوز عتبة 200 ألف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 09:02

رويترز: الهند تسجل نحو 360 ألف إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية وأعداد الوفيات تتجاوز عتبة 200 ألف

منذ 1 ساعة 28 April، 2021
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