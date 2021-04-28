رصد حالة عصبية نادرة ترتبط بـ”كوفيد-19″ في 21 دولة

بينما يواصل الباحثون دراسة التأثيرات العصبية لـ”كوفيد-19″، وثّق تعاون دولي حدوثا متكررا بشكل غير متوقع لالتهاب النخاع الشوكي المستعرض الحاد (ATM)، في 43 مريضا بذلك الفيروس.

ووجدت دراسة الأدبيات العلمية الحالية، بقيادة طبيب الأعصاب في “هيوستن ميثوديست”، الدكتور جوستافو رومان، أن مرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي بعد الإصابة بالفيروس. وشملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة / الأمعاء.

وتراوحت أعمار المرضى من 21 إلى 73 عاما وشملت النساء والرجال بأعداد متقاربة.

وتؤثر حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض الحاد (ATM)، وهي حالة عصبية نادرة، ما بين 1.34 و4.6 حالة لكل مليون شخص سنويا. ويعتقد الباحثون أن المعدل المرتفع بشكل غير معتاد في مرضى ما بعد “كوفيد-19” يستحق مزيدا من التحقيق.

وعلاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن 3 حالات التهاب النخاع الشوكي الحاد خلال تجارب لقاح أسترازينيكا.

ونُشرت الدراسة كاملة في مجلة Frontiers in Immunology.

ويشار إلى أن أعراض التهاب النخاع المستعرض عادة ما تظهر في غضون بضع ساعات أو أيام، وفي بعض الأحيان يتطور تدريجيا خلال عدة أسابيع.

ويقول موقع مؤسسة “مايو كلينيك” الطبي إن التهاب النخاع المستعرض عادة ما يؤثر على جانبي الجسم تحت المنطقة المصابة من الحبل النخاعي، ولكن في بعض الأحيان تظهر الأعراض في جانب واحد فقط من الجسم.

وتشمل المؤشرات والأعراض المعتادة للحالة:

– الألم في منطقة أسفل الظهر، وقد ينتشر ألم حاد سريعا إلى الساقين أو الذراعين أو حول الصدر أو البطن.

– أحاسيس غير طبيعية مثل التنميل أو الوخز، أو البرودة، أو الحُرقة. وبعضهم يصبح أكثر تحسسا، وخاصة للمس الخفيف من الملابس أو درجة الحرارة أو البرودة الشديدة.

– ضعف في الذراعين أو الساقين حيث يشعر المرضى بثقل في الساقين أو تعثّر، وقد يكون لدى البعض ضعف شديد وصولا للشلل الكلي.

– مشاكل المثانة والأمعاء، والتي قد تتضمن الحاجة للتبول أكثر من مرة، وسلس البول، وصعوبة التبول، والإمساك.

المصدر: سبوتنيك