تقرير مصور | ﻿الإمارات تشارك في سرقة ثروات فلسطين المحتلة

نظامُ الاماراتِ يُعمقُ التطبيعَ ويشاركُ في سرقةِ ثرواتِ فلسطينَ المحتلة.

تقول السردية .. ان العرب اخوة .. وما اسهل على بعض الانظمة العربية .. من نسف هذه السردية ..

امس .. وفي الوقت الذي كان لبنان يتحدى عدوه الصهيوني لاستعادة مياه وارضه المسلوبة.. وقعت شركة اماراتية عقداً بقيمة تتجاوز المليار دولار للاستثمار بحقل تمار للغاز في المياه الفلسطينية المحتلة.

ليست المياه الاقليمية اللبنانية وحدها المحتلة .. فالكيان العبري مغتصبٌ لدولة عربية بكاملها تُسمى فلسطين ايها العرب .. ومحتل اراض وجزءً من مياه لبنان ..وكيف ننسى الجولان .. وأم الرشراش المصرية .. وجزء من الارضي الاردنية ..

ان العرب اخوة .. هو اول من تسمعه اذا ما خرج عربي واعترض اداء دولة عربية اخرى.. بينما..نظام عربي يستثمر علانية جهاراً نهاراً في مياه اقليمية عربية محتلة من قبل عدو مغتصب لاراض دول عربية عدة …يبدو ان مفهوم الاخوة الذي يتحثون عنها .. هو مفهوم اخوة يوسف ..

المصدر: المنار