قراصنة يهددون شرطة واشنطن بإفشاء أسرارها

قالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن شبكة أجهزة الحواسب الخاصة بها قد تعرضت للاختراق في هجوم إليكتروني.

وهددت مجموعة قراصنة تسمى (بابوك) معروفة بأعمال القرصنة مقابل طلب فدية مالية بإفشاء أسرار الشرطة التي حصلت عليها وبينها معلومات عن المخبرين السريين في حال لم يجر الاتصال بها خلال 3 أيام.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) التحقيق في الموضوع لمعرفة حجم الاختراق الذي وقع لشبكة الشرطة وذلك حسب ما قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن شرطة العاصمة.

ويستخدم القراصنة برمجيات تسمى (رانسوم وير) بحيث تظهر رسائل آلية على الأجهزة المستهدفة بمجرد السيطرة عليها تطالب بدفع مبلغ معين مقابل السماح لصاحب الحاسوب باستخدامه مرة أخرى.

ويمكنهم أن يستهدفوا الشبكات الإليكترونية الخاصة بهيئات أو شركات كبرى وتعطيلها قبل أن يطلبوا فدية كبيرة مقابل إنهاء الهجوم.

وليس من المعروف حجم الاختراق حتى الآن وما إذا تمكن القراصنة من الاستيلاء على الشبكة بالكامل ومنع الضباط من الولوج إلى حساباتهم.

ونشرت المجموعة صورا على ما يعرف بشبكة الإنترنت السوداء توضح أنها حصلت على معلومات من شبكة الشرطة تخص جرائم العصابات والتقارير الاستخباراتية الخاصة.

وقال جيمس سميث، الاستشاري في مؤسسة (بيرد ويل) البريطانية للأمن الإليكتروني ومكافحة القرصنة، إن التهديدات تبقى مستمرة للشبكات الإليكترونية حتى بعد دفع مبلغ الفدية، وبخصوص هذا النوع من القرصنة، فإن المعلومات قد سرقت بالفعل على الأرجح قبل أن يتم تشفيرها واحتمال قيام القراصنة ببيعها مرتفع”.

وهاجمت المجموعة نفسها شبكة فريق هيوستن روكيتس للسلة الشهر الجاري وطلبت فدية وقالت إنها استولت على معلومات بخصوص وسائل الاتصال باللاعبين وحساباتهم المصرفية والمالية.

وقالت المتحدثة باسم الفريق إنه بالرغم من أن القراصنة حصلوا على بعض المعلومات من شبكة الفريق، إلا أنهم فشلوا في تحميل برامجهم التي تسمح لهم بالسيطرة على الشبكة بالكامل وذلك بفضل برامج الحماية والآمن.

المصدر: بي بي سي