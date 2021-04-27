وصول المساعدات الدولية إلى الهند لمكافحة كوفيد 19

وصلت أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية، من ضمنها مئة جهاز تنفس و95 قارورة أوكسيجن صباح اليوم إلى الهند، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ونشر المتحدث باسم الوزارة أريندام باغشي صورا تظهر إنزال المعدات من رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا في نيودلهي، مشيدا بنموذج “للتعاون الدولي”.

وكانت بريطانيا بين دول كثيرة أعلنت إرسال مساعدات الى الهند التي تواجه أزمة وبائية خطيرة مع بلوغ الإصابات والوفيات بكوفيد-19 أرقاما قياسية.

وأعلنت المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي أنه “سيتم إرسال تسع حاويات جوية محملة بالمعدات من ضمنها 495 قارورة أوكسيجن و120 جهاز تنفس و20 جهاز تنفس يدوي هذا الأسبوع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية