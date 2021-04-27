الخارجية الروسية تطلب توضيح تخزين أسلحة محظورة في فربيتيتسي بتشيكيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية جمهورية التشيك وبلغاريا وأوكرانيا بتوضيح تخزين ألغام مضادة للأفراد في مستودع بمدينة فربيتيتسي التشيكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “تلقي هذه المعلومات بظلال الشك على وفاء جمهورية التشيك بحسن نية بالتزاماتها باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. وتثار أسئلة مماثلة أيضا موجهة لبلغاريا، التي كان مواطنها، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز صاحب الأسلحة المخزنة في المستودع، وكذلك أوكرانيا المستفيد المحتمل من هذه الأموال”.

وأضافت: “بموجب المادة 1 من الاتفاقية، فإن الدول الأعضاء تتعهد وتحت أي ظرف من الظروف، بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وعدم مساعدة أي شخص آخر أو تشجيعه أو تحريضه بأي شكل من الأشكال على ذلك”.

ودعت زاخاروفا في وقت سابق جمهورية التشيك لتسمية الأسلحة التي تم تخزينها في المستودعات التي انفجرت عام 2014.

المصدر: وكالات