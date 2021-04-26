الخارجية الايرانية: رفع الحظر يجب أن يجري دفعة واحدة وليس تدريجياً

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة موقف ايران الثابت بأن “رفع كل اجراءات الحظر، يجب أن تجري دفعة واحدة وليس بصورة تدريجية وفق مبدأ الخطوة خطوة”.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين رداً على مزاعم صحيفة “وول ستريت” أن “إدارة بايدن ابدت استعدادها خفض الحظر المفروض على ايران في مجالي النفط والمال، وهل تم نقل هذا الموقف للجانب الايراني بصورة رسمية أم لا “أن موقفنا في مجال رفع الحظر لم يتغير وهو ان كل اشكال الحظر يجب رفعها دفعة واحدة ولا فرق بينها، ويتوجب ان يتم التحقق منها كلها”.

وأضاف أنه ” يجب على اميركا تنفيذ التزاماتها وحينها تكون ايران على استعداد بعد التحقق من ذلك لتنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي”.

المصدر: فارس