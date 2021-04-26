وزارة الصحة: بسبب تأخر تسليم كميات من “استرازنيكا” بعض المراكز ستعتذر عن استقبال المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2021 - 01:52

وزارة الصحة: بسبب تأخر تسليم كميات من “استرازنيكا” بعض المراكز ستعتذر عن استقبال المواطنين

منذ 2 ساعة 25 April، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

قال المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في لبنان في بيان له الاحد “نتيجة تأخر تسليم الكميات الموعودة من لقاح استرازنيكا في الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة مع الشركة الوكيل، وبعد نفاد معظم الكميات المستلمة سابقا في الشحنة الأولى، فإن بعض المراكز المخصصة لإعطاء لقاح استرازنيكا ستعتذر عن استقبال المواطنين الكرام وسيصدر جدول بهذه المراكز في وقت لاحق”.

وأضاف البيان ان “الوزارة تتوجه بالشكر للمواطنين على تفهمهم، مؤكدة أن هذه الإشكالية ستحل مع تسلم كمية مضاعفة من اللقاح، خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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