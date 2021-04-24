اتحاد بلديات جبل عامل يطلق مشروع الحاكورة الصيفية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 18:10

اتحاد بلديات جبل عامل يطلق مشروع الحاكورة الصيفية

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
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لبنان

أطلق اتحاد بلديات جبل عامل مشروع “الحاكورة الصيفية” بالتعاون والشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر “برنامج الامن الاقتصادي للعائلات الفقيرة”، ضمن خطة الاتحاد للاكتفاء الاستهلاكي والأمن الغذائي، وفي سبيل دعم المزارعين وتثبيتهم في أرضهم.

ويستفيد من المشروع حوالى 400 عائلة موزعين على 16 قرية من قرى الاتحاد، ويتضمن توزيع كمية كبيرة من شتول الخضار الصيفية (أكثر من 200 ألف شتلة متنوعة: خيار، بندورة، لوبيا، كوسا…)، ويهدف الى تحقيق اكتفاء ذاتي وإنتاج اقتصادي وتخفيف الفاتورة الغذائية لكل عائلة، فضلا عن استثمار أراضيهم في الزراعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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