فلسطين اليوم: مظاهرات عفوية حاشدة تخرج في معظم مناطق قطاع غزة اسنادا لأهالي القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 02:10

فلسطين اليوم: مظاهرات عفوية حاشدة تخرج في معظم مناطق قطاع غزة اسنادا لأهالي القدس

منذ 20 mins 24 April، 2021
أخبار موقع المنار

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