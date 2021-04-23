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April 23 2021 - 10:50

الخارجية الروسية: لا دليل على ادعاءات واشنطن تشكيل روسيا تهديداً في الفضاء السيبراني

منذ 29 mins 23 April، 2021
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، أن تصريحات واشنطن بشأن التهديدات السيبرانية من قبل روسيا هي تصريحات “لا دليل عليها”، وتهدف إلى زيادة ميزانية الاستخبارات.

وكانت الاستخبارات الأميركية قد أصدرت تقريرًا يزعم أن روسيا ستظل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني ومنافس واشنطن الرئيسي في الفضاء على المدى القريب. وقالت الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك ” تسرد الوثيقة” الأعمال الاستفزازية الروسية “في الفضاء السيبراني، ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، لم يتم تقديم أي دليل ملموس لدعم الادعاءات المقدمة ضدنا”.

المصدر: سبوتنيك

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