طبيبة روسية: هذه الأطعمة يحظر تناولها على معدة فارغة

تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات في اضطرابات وآلام في المعدة، خاصة إذا تم تناولها على الريق، وينصح الأطباء وإخصائيو التغذية بالابتعاد عن بعض الأطعمة في الإفطار الصباحي.

أخبرت إخصائية التغذية والمرشحة للعلوم الطبية، الروسية يوليا تشيخونينا، عن الأطعمة الخطر تناولها في الإفطار.

وقالت تشيخونينا: “إن لحم الخنزير المقدد والأطعمة الدهنية الأخرى يمكن أن تؤدي إلى التهاب المرارة إذا تم تناولها بدون الخضروات الطازجة،التي تقلل الدهون”.

كما تحدثت عن أضرار فاكهة الكمثرى (الإجاص)، والتي “يمكن أن تحدث اضطراب في حركة الأمعاء بعد تناولها على معدة فارغة”.

وحذرت الطبيبة تشيخونينا في مقابلة مع لها مع قناة “موسكو 24″ من تناول فاكهة الكمثرى على معدة فارغة لأنها من الممكن أن تحدث اضطرابات في حركة الأمعاء بالإضافة إلى احتواءها على الأحماض العضوية تؤثر على نشاط انقباض المرارة والأمعاء مما يسبب الإسهال”.

وأضافت: “إذا كنت تتناول الحلويات بانتظام في الصباح، فهذا يزيد خطر ترسب الدهون في البطن”.

ونبّهت الطبيبة إلى أنه “من المضر أيضا الاستيقاظ وعدم تناول أي شيء، ولكن في نفس الوقت فإن الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة معرضون للخطر إذا ما شربوا كوب قهوة على الريق، لأن هذا المشروب يؤثر على الأغشية المخاطية في المعدة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا كان الشخص لا يتناول وجبة إفطار متكاملة بشكل دائم”.

وتابعت: “إن القهوة ستكون “أقل خطورة” إذا أضيف إليها الحليب”.

المصدر: سبوتنيك