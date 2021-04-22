بروكسل تستضيف قمة قادة “الناتو” في 14 حزيران/يونيو المقبل

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، في بيان الخميس أن القمة المقبلة للدول الأعضاء ستعقد في 14 حزيران/يونيو المقبل بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف ستولتنبرغ “هذه فرصة فريدة لتعزيز حلف الناتو باعتباره التجسيد الدائم للعلاقة بين أوروبا وأميركا الشمالية، سنتخذ قرارات بشأن أجندة الناتو 2030 الموضوعية والتطلعية للتعامل مع تحديات اليوم والغد: الإجراءات العدوانية لروسيا، ومخاطر الإرهاب، والهجمات الإلكترونية، والتقنيات الناشئة والمدمرة، والتأثير الأمني لتغير المناخ، وصعود الصين”.

هذا وتعقد تلك القمة في وقت تتزايد فيه الخلافات بين الحلف وروسيا ولا سيما حول أوكرانيا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

المصدر: سبوتنيك