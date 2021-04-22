نقيب السائقين العموميين في الشمال: سنقفل أبواب مراكز المعاينة في 28 الحالي ونطالب بإعادة الملف إلى كنف الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 13:30

نقيب السائقين العموميين في الشمال: سنقفل أبواب مراكز المعاينة في 28 الحالي ونطالب بإعادة الملف إلى كنف الدولة

منذ 50 mins 22 April، 2021
نقيب السائقين العموميين في الشمال
لبنان

اكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد في بيان، أن “يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من الجاري سيكون بمثابة رسالة إلى كل السلطات، بأن ملف المعاينة يجب أن يعود إلى كنف الدولة وأنه كان ينبغي على القاضية غادة عون أن تقتحم أبواب إدارة هذا المرفق العام، وان تدقق في مصير الأموال التي تجبى من الناس كم وكيف ولمن وإلى متى”.

وأضاف “سنقفل أبواب مراكز المعاينة، وسنذكر معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي، بانه المعني باصدار قرار يلبي مطلبنا ومطلب كل اللبنانيين، بالشروع بوقف المعاينة موقتا أو إلى حين وتسديد الرسوم في مراكز مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” وان القول بأن هذا الأمر ليس من صلاحياته هروب من تحمل المسؤولية وممارستها”.

وشدد السيد على “ضرورة إيفاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتزاماته في ملف المعاينة والوعود التي اطلقها في هذا الخصوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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