إجراءات ليبية لتأمين الحدود مع التشاد

أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الليبية الجنوبية مع تشاد والتعامل مع أي أهداف معادية.

وإثر مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، دعا مجلس النواب الليبي جميع الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية”.

وأعلن الجيش التشادي الثلاثاء وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد.

المصدر: روسيا اليوم