السفير الروسي في بغداد: ندعم استقرار العراق وتعزيز سيادته

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح الاربعاء السفير الروسي ببغداد مكسيم مكسيموف، بمناسبة انتهاء مهام عمله وبحثا العلاقات المشتركة وأوضاع المنطقة.

وبحث اللقاء بين الجانبين العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة.

واستعرض صالح ومكسيموف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

وشدد الرئيس العراقي على “ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلبا على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة، وأن يكون العراق محورا في تعزيز الأمن والاستقرار”.

وجدد السفير الروسي دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات معه في جميع المجالات.

المصدر: روسيا اليوم