الصحة في غزة تسجل 10 وفيات و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 11:38

الصحة في غزة تسجل 10 وفيات و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 21 April، 2021
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