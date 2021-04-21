روسيا تحذر التشيك من تدمير العلاقات الثنائية

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا جمهورية التشيك من تدمير العلاقات الثنائية مع روسيا.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “إر بي كا” الروسية، اليوم الثلاثاء: “نرى أن براغ تدمر العلاقات الثنائية معنا بنشاط، ما يتناقض مع مصالحها الوطنية”.

وأشارت إلى أن روسيا “سترد بشكل مناسب على أي أعمال عدوانية وغير ودية” من قبل براغ.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية التشيكي يان هاماتشيك حول إمكانية طرد جميع الدبلوماسيين الروس من بلاده على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم