رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى ليبيا رفقة 11 وزيرا لبحث ملفات التعاون المشترك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 14:48

رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى ليبيا رفقة 11 وزيرا لبحث ملفات التعاون المشترك (سبوتنيك)

منذ 35 mins 20 April، 2021
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