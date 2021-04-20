كورونا في مصر.. تسجيل 852 إصابة و40 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 852 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 852، مقابل 850 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 217186 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 40 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 44 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 12778 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 333 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 163812 شخصا.

المصدر: وكالات