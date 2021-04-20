الصحة المصرية تحذر من “وقوع كارثة” بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 05:48

الصحة المصرية تحذر من “وقوع كارثة” بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

منذ 2 ساعة 20 April، 2021
كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

حذرت وزارة الصحة المصرية من وقوع كارثة فيما يخص أزمة جائحة كورونا، في حال استمرار الإجراءات الاحترازية على ما هي عليه في البلاد.

وقالت نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة المصرية في تصريح متلفز: “في حال استمرينا بالوضع الحالي ستحدث كارثة فيما يخص أزمة جائحة كورونا”.

وأضافت: “لابد من اتخاذ إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا”، مشيرة إلى أن “هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا مع بداية شهر رمضان”.

ولفتت إلى أن “وزيرة الصحة (هالة زايد) وجهت بزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مصابي كورونا”.

وأكدت أن “هناك تفاوت في أعداد المصابين بكورونا على مستوى المحافظات”.

المصدر: وكالات

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