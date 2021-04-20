حسان دياب من الدوحة: لبنان بلغ حافة الانهيار الشامل وأصبح من دون حبل أمان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2021 - 01:58

حسان دياب من الدوحة: لبنان بلغ حافة الانهيار الشامل وأصبح من دون حبل أمان

منذ 1 ساعة 20 April، 2021
607de3f163052_IMG20210419WA00701
لبنان

دعا رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسان دياب​ الى الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على انجاز الإصلاحات اللازمة لإنقاذ ​لبنان​ الذي “بلغ حافة الانهيار الشامل”.

ودعا دياب في كلمة له من العاصمة القطرية ​الدوحة​، مساء الاثنين الأشقاء العرب لعدم إدارة ظهرهم إلى لبنان الذي طالما دافع عن قضاياهم في المحافل الدولية، قائلاً إن البلد “في خطر شديد” بعدما استنفذت كل ما لديه “من إمكانات، وأصبح من دون حبل أمان”.

وحذر دياب من المماطلة في تشكيل حكومة بعد 9 أشهر على ​استقالة​ حكومته، واكد ان تكملة المفاوضات التي بدأتها حكومته مع ​صندوق النقد الدولي​ تساهم في “استعادة الثقة ​الاقتصاد​ية والمالية بلبنان”.

واعتبر بان “عقودا من الحروب والهدر و​الفساد​، والسياسات التي شجعت الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج هي أساس الانهيار الذي يشهده لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة