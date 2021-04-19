إشكال عند أعتاب قصر العدل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2021 - 21:36

إشكال عند أعتاب قصر العدل

منذ 17 mins 19 April، 2021
تقارير مصورة - لبنان

اشكالٌ في محيطِ قصر العدل، واطلاقُ التعقباتِ ضدَّ شركةِ مكتف.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة