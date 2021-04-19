عن حصار شعوب المنطقة ودور المنظمات الدولية.. ماذا جاء في خلاصة استطلاع الرأي؟

طرح موقع قناة المنار في خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاعا حول حصار شعوب المنطقة ودور المنظمات الدولية تجاهه.



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

دور المنظمات الدولية تجاه سياسة الحصار ضد دول وشعوب المنطقة هو:

ناقص (94%)

جيد وكافٍ (6%)

عدد المشاركين : 1415

الغالبية العظمى من المستطلعين ترى نقصا في دور المنظمات الدولية والاممية ازاء الحصار الذي تمارسه اميركا وبعض حلفائها ضد العديد من شعوب المنطقة من اليمن الى فلسطين ولبنان وسوريا وصولا الى ايران. يعني هذا ان المطلوب في هذا الإطار دور اكثر جدية ووضوحا من قبل هذه المنظمات سواء على الصعيد القانوني لوقف هذه السياسة اللاإنسانية التي تؤدي الى كوارث بشرية واجتماعية، أو عبر الدعم والمساعدات الانسانية بالشكل الكافي وليس الجزئي والمحدود كما يحصل حاليا.