الرئيس عون عرض الاوضاع الاقتصادية مع نعمه وتلقى برقيات تهنئة برمضان من امير الكويت وملك الاردن

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، وعرض معه الاوضاع الاقتصادية في ضوء التطورات الاخيرة والمرتقب منها مستقبلا، كما تطرق البحث الى مشروع دعم الاسر والى دعوة الرئيس عون الى قيام سوق مشتركة بين دول المشرق العربي ومتطلبات قيامه.

من جهة اخرى، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ابرزها من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام