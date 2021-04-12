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April 12 2021 - 21:58

مذكرة من وزير التربية حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية في شهر رمضان خلال فترة التعلم عن بعد

منذ 42 mins 12 April، 2021
وزير التربية طارق المجذوب
لبنان

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب المذكرة رقم 7/م/2021 حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية في شهر رمضان المبارك خلال فترة التعلم عن بعد، وجاء فيها: “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2021 تاريخ 31/3/2021 والمتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتاميناً لحسن سير اعمال التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية ، ولحين العودة الى التعلم المدمج، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية الالتزام بما يلي :
أولا : تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات الرسمية ب 40 دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.

ثانيا: يحدد دوام الاعمال الادارية لمديري المدارس والثانويات الرسمية والجهاز الإداري المواكب ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشرة ظهراً، وذلك لحين العودة الى التعلم المدمج ، وخلال أيام الحضور المحددة في القرارات السابقة.

ثالثا: يبدأ التدريس في المدارس التي تعتمد دوام بعد الظهر اعتباراً من الساعة 13:30 وينتهي كحد اقصى في الساعة 17:30 مساءً.

إن وزير التربية والتعليم العالي ، يتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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