قوى العدوان تواصل عمليات نهب النفط اليمني.. ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء الضبة

أفاد مصدر بوزارة النقل أن”ناقلة نفط عملاقة في طريقها إلى ميناء الضبة في الشحر بالمكلا لشحن كميات كبيرة من النفط اليمني المنهوب”.

وقال المصدر للمسيرة، اليوم الاثنين، إن:”ناقلة النفط العملاقة المقرر وصولها يوم 15 أبريل سعتها الكلية تزيد عن 315 ألف طن، وإن سعتها أكثر من 2 مليون و250 ألف برميل من النفط”.

وأشار إلى أن”سفينة النفط العملاقة “APOLYTARES” القادمة إلى ميناء الضبة تحمل علم اليونان وقادمة من أحد الموانئ الصينية”.

وذكر أن”قيمة النفط المنهوب المقرر نقله من ميناء الضبة بالشحر تتجاوز قيمته 145 مليون دولار”.

وأوضح أن”ما سيتم نهبه ونقله من مينائي بير علي والضبة يتجاوز 3 مليون برميل من النفط بما يزيد عن 195 مليون دولار”.

يشار الى أن”ميناء بئر علي النفطي بمديرية رضوم شبوة استقبل ناقلة النفط العملاقة SAGA قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي في مهمة نقل ما يزيد عن 115 ألف طن “ما يقارب مليون برميل” من النفط الخام لبيعها لصالح قوى العدوان بما يقارب 58 مليار ريال في نهب مستمر لثروات اليمن”.

المصدر: المسيرة