“الجبهة الشعبية – القيادة العامة” أحيت ذكرى انطلاقتها في البداوي

أحيت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” الاثنين ذكرى انطلاقتها بعرض رمزي ومسيرة جابت شوارع مخيم البداوي شمال لبنان، بمشاركة مسؤولي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والمجلس المركزي للعشائر العربية برئاسة الشيخ حسام العلي وحركة الناصريين العرب.

وبعد انتهاء المسيرة أمام مقبرة شهداء الثورة وضعت أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء وأوقدت شعلة الانطلاقة، وألقيت كلمات شددت على التمسك بفلسطين من بحرها إلى نهرها، وعلى أن تبقى راية المقاومة هي الخفّاقة، وأن يبقى الكفاح المسلّح هو الطرق نحو التحرير و العودة

كما أكدت الكلمات على أن يوم الانطلاقة سيكون يوم الغضب الفلسطيني، يوم الغضب الجبهاوي لدعم انتفاضة القدس، والاشتباك مع الاحتلال على تخوم قطاع غزة، من شمال القطاع حتى جنوبه، وينطبق ذلك على الضفة الغربية والقدس المحتلة، فشعار انطلاقة الجبهة هذا العام “انطلاقتنا انتفاضة”.

المصدر: مراسل الموقع