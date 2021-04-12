مواجهة الفساد في لبنان.. ماذا تتطلب أولاً؟ هذا ما جاء في خلاصة استطلاع الرأي:

طرح موقع قناة المنار في خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاعا حول الفساد المستشري في لبنان.



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

مواجهة الفساد في لبنان تتطلب أولاً:

اصلاحاً في القضاء (50%)

تطبيق القوانين (28%)

اصلاحاً في التعيينات (6%)

غير ذلك (16%)

يغلب في الاستطلاع الرأي القائل بأن اصلاح القضاء هو اساس لبداية مواجهة الفساد، وفي المستوى الثاني من الآراء يأتي تطبيق القوانين. بينما نسبة صغيرة تعتبر ان اصلاح التعيينات تتطلبه مواجهة الفساد ونسبة 16% تعتبر ان محاربة الفساد تتطلب اولاً امورا غير تلك المذكورة. بشكل عام فإن غلبة الرأي القائل ان اصلاح القضاء هو اللبنة الاولى لاطلاق مواجهة الفساد، تعني ان اي ملف او دعاوى او ملاحقات اذا لم يكن القضاء نزيها وغير مسيس فإنها لن تصل الى النتيجة المرجوة، وفي لبنان هناك رأي عام يرى ان النزاهة وعدم التبعية ليست صفة عامة بل جزئية في القضاء.